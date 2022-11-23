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Mersin’de yeni yollar açılıyor

23.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kentin ihtiyacı doğrultusunda yeni yol açma çalışmaları gerçekleştirirken, bir yandan da mevcut yolları yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’de yeni yollar açılıyor

Özellikle yeni konutlaşan bölgelerde ihtiyacı karşılamak üzere yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde 300 metre uzunluğunda yeni yol açtı. Bunun yanı sıra ekipler, Deniz Mahallesi 38. Caddede 350 metre uzunluğundaki yolda, gidiş geliş olmak üzere çift yönlü yeni yol açma, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Yol altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bordür ve kaldırım döşeme faaliyetlerini tamamlayan ekipler, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine geçti.

Eş zamanlı olarak yol yenileme faaliyetlerini sürdüren ekipler, bir süredir çalışmaların devam ettiği Yenişehir ilçesi 26.Caddede de yol ve asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanan kısımlar trafiğe açılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol yapım ekipleri, 26.Caddede ve daha bir çok noktada yol ve asfalt çalışmalarına plan ve program dahilinde devam edecek.

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