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Mersin’de YKS sırasında okul önlerindeki velilere su ikram edildi

MERSİN HABERLERİ  | 28.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencileri ve velilerini yalnız bırakmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencileri ve velilerini yalnız bırakmadı. Öğrencileri, velileri ve sınav görevlilerini toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz taşıyan belediye ekipleri, hem öğrencilerin imdadına yetişti hem de okul önlerinde bekleyen velilere su ikramında bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 6 araçla Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli’den oluşan 4 merkez ilçede 5 bin adet suyu okul önlerine taşıdı. Çocuklarını sınava götüren veliler, sıcağa rağmen okul önlerindeki heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Kimi veli çimlerde oturup kitap okuyarak, kimisi de bulduğu en ufak gölgelikte çocuğunu bekledi. Büyükşehir Belediyesi, öğlen sıcağında okul önlerinden ayrılamayan velilere su ikram etti.
Zabıta Dairesi Başkanlığı da sınava dakikalar kala çeşitli olumsuzluklarla karşılaşan gençlere destek oldu. Sınav kağıdını kaybeden, okulunu bulamayan veya sınava yetişemeyen öğrencilerin imdadına zabıta personeli yetişti. O gençlerden birisi de Büşra Aslan oldu. Sınav kağıdına kahve döküldüğü için sınava giremeyeceğini düşünen Aslan, bir kaldırımda oturup gözyaşı döktü. Büyükşehir Belediyesinin trafik zabıta ekipleri, genci fark edip sıkıntısını dinledi. Gencin sınav giriş kağıdını yeniden çıkaran ekipler, üniversite adayı Büşra’yı Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki sınavına yetiştirdi.
Pozcu’da bir kaldırımda ağlarken kendisini bir anda fakülte kapısında bulan Büşra Aslan, “Sınav belgemin üzerine kahve dökülmüştü. Beni Pozcu’dan getirip sınav kağıdımın çıktısını aldılar. Daha sonra beni sınava yetiştirdiler. Çok teşekkür ederim” dedi.

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