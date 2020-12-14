Mersin’de yol hizmetlerine 424 milyon TL bütçe

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ve tüm ilçelerde başlattığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir, çalışmalarını artırarak devam edeceği 2021 yılı yol hizmetleri için 423 milyon 800 bin TL bütçe ayırdı.

Büyükşehir Belediye ekipleri, sıcak asfalt yapım işinde 2021 yılında 13 ilçede çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak. 13 ilçede gelecek yıl toplam 525 bin ton sıcak asfalt dökümü yapılması planlanıyor. Gelecek yıl 651,57 kilometre sathi asfalt kaplama yapımı ile 304 bin 169 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Erdemlililerin 50 yıldır ihtiyaç duyduğu köprü talebi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. 2020 yılı içerisinde Erdemli ilçesi Mergin Çayı üzerinde çalışmalara süratle başlandı. Hüsametli ile Veyselli Mahallesi arasında yapılan bu iyileştirme projesi kapsamında Mergin Köprüsü’nün 21 Aralık 2020’de tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesi Yazalan ve Güllük mahallelerini Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlayan Fatma Türkon Caddesi’nin kesiştiği DSİ kanalı üzerinde köprü yapım işini 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak proje tadilatı nedeniyle bu köprünün yapımı 2021 yılında gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı çerçevesinde, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Yenişehir İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde başlattığı Forum Katlı Kavşağı Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 40 milyon liralık bir yatırım olan proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğu sorununun çözülmesi planlanırken, projenin 31 Ocak 2021’de tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan, yine Yenişehir’de 17. Cadde Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısım ile 32. Cadde ve Nevit Kodallı Caddesi arasında daha önceden bin 700 metrelik yol çalışması yapılmıştı. Bu çalışmalara ek olarak yeni açılacak bin 550 metre ile birlikte 3 bin 250 metre yeni yol açma imalatı ve aynı cadde üzerinde 3 bin 250 metre bisiklet yolu çalışmasına 8 Kasım’da başlandı. Bu çalışmaların ise Haziran 2021’de tamamlanması planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda 4 ilçede köprü ve 2 ilçede katlı kavşak çalışmalarının planlamasını yaptı. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz’de Hal Katlı Kavşağı ve Yenişehir’de Göçmen Katlı Kavşağı’nın yapımını gerçekleştirmeyi planlanıyor. Anamur’da Sultan Çayı Köprüsü, Erdemli’de Limonlu Lemas Köprüsü ve Alata Köprüsü, Tarsus’ta Berdan Köprüsü ve Mezitli’de Seymenli Mahallesi Cennet Caddesi ile Deniz Mahallesi Balaban Caddesi Tece Deresi kesişiminde köprü imalatı öngörülüyor.