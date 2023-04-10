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Mersin’de yol ve asfalt çalışmaları sürüyor

10.04.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’de birçok cadde ve sokakta yol yapım bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Mersin’de yol ve asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada:" Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, yol ve asfalt çalışmalarına kentin birçok noktasında aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, program dahilindeki noktaların yanı sıra vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen çalışmaları da yerine getiriyor.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi’nde yol ve asfalt çalışması başlattı. GMK Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı arasında freze çalışması yapan ekipler, hafta sonu mesaisine ara vermeden asfalta hazırlık faaliyetlerini yerine getirdi. Yol yapım ekipleri İsmet İnönü Bulvarı 2. Çevre Yolu devamı projesi çerçevesinde da çalışmalarını sürdürdü. Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Nevit Kodallı Caddesi 11. Cadde ile 13. Cadde arası bitümlü sıcak karışım (bsk) serim çalışması da ekipler tarafından tamamlandı. 13. Cadde ile 26. Cadde kesişiminde ve 13. Cadde. 4. etap (38. Cadde ile 26. Cadde arası kuzey kısım) çalışma alanlarında da faaliyetler devam etti" denildi.

Kentin yeni yol ihtiyacını karşılamak için çalışma gerçekleştiren ekiplerin, Yenişehir Çiftlikköy Mahallesi 32243 Sokak’ta yeni yol açma zemin taş dolgu çalışması yaptığı kaydedilen açıklamanın devamında:"Toroslar ilçesi Gözne Caddesinde bir süredir devam eden çalışmalar çerçevesinde ekipler, sıcak asfalt serim ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, Tarsus ilçesi Ferahimşalvuz Mahallesi Molla Kerim Caddesi’nde asfalta hazırlık ve pmt serim çalışmalarına da devam etti. Kırsalda ve merkezde kentin ihtiyacına göre yoğun bir çalışma programı hazırlayan ekipler, bunun yanı sıra gece acil durumlarda da ekipleriyle hızla müdahale gerektiren yol ve asfalt talepleri için hafta sonu mesaisine devam etti. Ekipler, tehlike arz eden durumlarda Teksin’den iletilen talep ve şikayetlere müdahale etti" ifadelerine yer verildi.

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