Mersin'de yolu kardan kapanan mahallelerdeki 2 hasta için ekipler seferber oldu

MERSİN (AA) - Mersin’in Anamur ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki 2 hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

Kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan Güngören ile Lale mahallerinde yaşayan ve rahatsızlanan 2 kişi için yakınları 112 Acil Servis ve Anamur Belediyesinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri iş makineleri ile yolu ulaşıma açtı.

Ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan 2 hastanın sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

