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Mersin'de yuvadan düşen doğan yavrusu bakıma alındı

MERSİN HABERLERİ  | 13.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Mersin'de yuvadan düşen doğan yavrusu bakıma alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yuvasından düşen doğan yavrusu, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde oturan Özen Çopuroğlu, sitede gezerken yerde kuş yavrusu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altındaki "Delice" türü doğan yavrusunu bakım için Tarsus Doğa Parkı'na götürdü.

Doğan yavrusunun, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşa duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Çopuroğlu da bir canlının yaşamasına katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

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