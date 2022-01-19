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Mersin'de zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

19.01.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nurullah Yıldırım'ın kullandığı 34 VJ 3663 çekici plakalı tanker, TEM Otoyolu Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, önünde seyreden Naci Kuğulcu idaresindeki 34 FC 4326 çekici plakalı tıra çarptı.

Aynı yönde ilerleyen İsmail Özçelik'in kullandığı 33 EJH 96 plakalı yolcu otobüsü, kazaya karışan tankere arkadan vurdu. İsmail Ülger'in kullandığı 34 EEG 850 plakalı otomobil de yola savrulan araç parçalarına çarptı.

Zincirleme trafik kazasında çoğu otobüs yolcusu olduğu belirtilen 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Tarsus'taki hastanelere sevk edildi.

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