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Mersin'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

16.10.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen aynı istikamette seyir halindeki 33 U 7987 ve 06 CUR 829 plakalı araçlar ile karşı yönden gelen 33 DY 721 plakalı otomobil Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki Ali Dut, Yasin Dut, Hatice Dut, Durmuş Ali Zengin, Ferhat Say ve Eren Dinler yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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