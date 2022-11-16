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Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

16.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 AEP 935 plakalı tır, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Aynı yönde seyreden 16 KIH 43 otomobil tırla, 27 UG 131 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de 51 AAY 534 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında bir otomobil de parçalanan bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırla çarpışan otomobildeki kadının öldüğü kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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