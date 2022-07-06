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Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyede

06.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyede

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Temmuz'da gözaltına alınan 13 zanlı ile 4 Temmuz'da yakalanan firari şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haklarında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunan ve örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği tespit edilen İ.H, A.A, Y.A. ve M.N'nin de aralarında olduğu 14 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 1 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin DEAŞ operasyon terörle mücadele

Mersin Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:38
Sabah
05:21
Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
20:11
Yatsı
21:47
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