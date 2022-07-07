Mersin'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan biri tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 ve 4 Temmuz'daki operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 14 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.A. tutuklandı, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de 1 ve 4 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içinde faaliyet yürüterek DEAŞ'a hem finans hem de ekipman desteği sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

