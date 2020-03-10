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Mersin’deki emeklilerden Türk Sanat Müziği Kursuna büyük ilgi

MERSİN HABERLERİ  | 10.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla İkinci Bahar Emekli Evi üyelerine ’Türk Sanat Müziği’ kursu veriliyor.İkinci Bahar Emekli Evi’nde sanatsal etkinlikler devam ediyor.

Mersin’deki emeklilerden Türk Sanat Müziği Kursuna büyük ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla İkinci Bahar Emekli Evi üyelerine ’Türk Sanat Müziği’ kursu veriliyor.
İkinci Bahar Emekli Evi’nde sanatsal etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın işbirliği ile İkinci Bahar Emekli Evi üyelerine ’Türk Sanat Müziği’ kursu veriliyor. Emeklilerin büyük ilgi gösterdiği kurs, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeynep Özel Gündüz tarafından verilirken, 30 kişiden oluşan koroya 2 keman, viyola, klarnet, ritm ve ud sazları eşlik ediyor.
Emekliler TSM kursu bitiminde konser verecek
Her Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında öğrendikleri Türk Sanat Müziği eserleriyle keyifli dakikalar geçiren emeklilerden 2 saat boyunca nağmeler yükseliyor. 30 Ocak’ta eğitime başlayan emekliler mayıs ayı içinde Kongre ve Sergi Sarayı’nda konser verecek.
“Kendimizi unutuyoruz burada, gençleşiyoruz”
Emekli Evi’nde geçirdiği zamandan dolayı çok mutlu olduğunu, bütün etkinliklere katıldığını söyleyen Güzin Turgut, “Çok seviyorum burayı. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Bizim için hazırladığı şeyler çok güzel, çok mutluyuz. Kendimizi unutuyoruz burada, gençleşiyoruz. Şimdi Türk Sanat Müziği koromuz var, ona da çok severek katılıyoruz. Bu hafta dördüncü haftamız, konser vereceğiz. Solist olarak da söyleyeceğiz, sesim de güzel, çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin’deki emeklilerden Türk Sanat Müziği Kursuna büyük ilgi

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