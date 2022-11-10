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Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı

10.11.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle yanan alanın bazı kısımlarına müdahale edemiyor.

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi.

Olumsuz arazi şartları nedeniyle ara verilen söndürme çalışmaları, sabah devam edecek.

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