Mersin'deki Kayacı Vadisi'nde ekoturizm amaçlı doğa yürüyüşü rotası belirlendi

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, yeni rotanın geçtiği yolun tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ve gazetecilerle güzergahı yürüdü. Yürüyüş sonunda katılımcılardan bazıları, kanyondan geçen Limonlu Deresi'nde yüzdü.

Körlü, gazetecilere, Orman Genel Müdürlüğünün hazırladığı "ekoturizm" konulu projeye Kayacı Vadisi'nin uygun görüldüğünü söyledi.

Yeni rotayla, doğa yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların günlük yaşamın stresinden uzaklaşmasının amaçlandığını ifade eden Körlü, "Yürüyüş yolu 3 bin 500 metre olarak planlandı. Burada yürüyen vatandaşımızın tarihi varlıkları görerek doğal güzellikler içerisinde yürümesi ve spor yapması amaçlandı. Parkurda dere üzerine köprüler, yağmurdan korunmaları için korunak yapıldı, yürüyüş için yeni patikalar açıldı." dedi.

Yürüyüşe katılanlardan Mehmet Dere de rotanın belirlendiğini duymaları üzerine arkadaşlarıyla yürüyüşe katıldıklarını belirterek, "Kayacı Vadisi'nin böyle olduğunu bilmiyorduk. Eşsiz bir manzarayla karşılaştık. Parkur da yapılmış. Biz de rahat bir şekilde yürüdük, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşçülerden Mustafa İlhan ise doğaseverlere parkurda yürüyüş yapmalarını önerdi.

