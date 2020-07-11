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Mersin’deki metruk ve mezbele haline gelen boş araziler temizleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 11.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mahalle aralarında metruk ve mezbele görünümdeki boş arazilerin temizlenmesi için ekip oluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mahalle aralarında metruk ve mezbele görünümdeki boş arazilerin temizlenmesi için ekip oluşturdu. Görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan alanları tek tek temizleyen ekipler, muhtarlardan gelen talepleri zaman geçirmeden yerine getiriyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde kapsamlı bir çalışma başlatarak, mahalle aralarında metruk ve mezbele görünümdeki boş arazilerin temizlik çalışmaları için ekip oluşturdu. Merkez ilçelerde görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan alanlar mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda ekipler tarafından temizleniyor.

Çalışmalar kent merkezinde sürdürülüyor
Yaz aylarında kuruyan otluk alanlar yangınlara neden oluyor, görüntü kirliliği oluşturuyor ve zehirli, kemirgen hayvanların yaşam alanları haline geliyor. Bu durum da vatandaşlar için gündelik yaşamda risk oluşturuyor. Bu alanlarla ilgili gerekli adımların atılması ve vatandaşların güven ve huzur içinde yaşaması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli’de bölge ve semt ayırt etmeksizin mahalle muhtarlarından gelen talep ve şikayetleri değerlendiriyor. Çalışmalar 1 greyder, 1 kepçe ve 2 kamyon ile yapılıyor.

Mahalle muhtarı talep etti, ekipler boş arazileri kısa zamanda temizledi
Ekipler, Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesinde de temizlik çalışması yaptı. Muhtar Mehmet Bingöl’ün mahallesindeki boş arazilerle ilgili mahalle halkının sıkıntılarını Büyükşehir Belediyesine bildirmesi üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. 201. ve 208. Caddeler üzerinde bulunan boş otluk alanlar iş makineleriyle kısa zamanda temizlendi.
Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Muhtar Bingöl, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanımız, ekipleri hemen mahallemize gönderdi. Mahallemizde çevre kirliliği oluşturan ve içerisinde yılan, cardon gibi hayvanların ürediği, mahalle halkını gündelik yaşamında rahatsız edebilen otluk alanlar temizlendi. Mahallemiz tertemiz oldu” dedi.
Mahallelerinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu diğer çalışmalara da değinen Bingöl, “Mahallemizde yeni oluşturulan siteler var. Özellikle 210. ve 208. Caddelerimizde kaldırım ve asfaltımız yoktu. Mahalle halkı tozdan, dumandan perişan olmuştu. Bir ay önce Büyükşehir Belediyesinin yol asfalt ekipleri, caddelerimizin asfalt ve kaldırımlarını yaptı, gayet güzel oldu. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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