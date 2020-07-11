Mersin’deki metruk ve mezbele haline gelen boş araziler temizleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mahalle aralarında metruk ve mezbele görünümdeki boş arazilerin temizlenmesi için ekip oluşturdu. Görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan alanları tek tek temizleyen ekipler, muhtarlardan gelen talepleri zaman geçirmeden yerine getiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde kapsamlı bir çalışma başlatarak, mahalle aralarında metruk ve mezbele görünümdeki boş arazilerin temizlik çalışmaları için ekip oluşturdu. Merkez ilçelerde görüntü kirliliği ve tehlike oluşturan alanlar mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda ekipler tarafından temizleniyor.

Çalışmalar kent merkezinde sürdürülüyor

Yaz aylarında kuruyan otluk alanlar yangınlara neden oluyor, görüntü kirliliği oluşturuyor ve zehirli, kemirgen hayvanların yaşam alanları haline geliyor. Bu durum da vatandaşlar için gündelik yaşamda risk oluşturuyor. Bu alanlarla ilgili gerekli adımların atılması ve vatandaşların güven ve huzur içinde yaşaması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli’de bölge ve semt ayırt etmeksizin mahalle muhtarlarından gelen talep ve şikayetleri değerlendiriyor. Çalışmalar 1 greyder, 1 kepçe ve 2 kamyon ile yapılıyor.