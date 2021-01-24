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Mersin’deki mevsimlik tarım işçilerine yeni çadır

24.01.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, mevsimlik tarım işçilerinin daha sağlıklı yaşam standartlarına kavuşabilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından gönderilen çadırların kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin de yerel ortak olarak dahil olduğu proje kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından sığınmacı konumundaki Suriyeli mevsimlik tarım işçileri için gönderilen çadırlar, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu-Limonlu Mahallesi sınırları içerisinde kuruldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, mevsimlik tarım işçilerinin daha sağlıklı yaşam standartlarına kavuşabilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından gönderilen çadırların kurulumunun gerçekleştirildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maya Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin de yerel ortak olarak dahil olduğu proje kapsamında, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından sığınmacı konumundaki Suriyeli mevsimlik tarım işçileri için gönderilen çadırlar, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu-Limonlu Mahallesi sınırları içerisinde kuruldu. Tarımda sürekliliğin sağlanması için büyük önem taşıyan mevsimlik tarım işçileri, hasat, budama, ot alma ve çapalama gibi işlerde çalışıyor.
Çadırlar kuruldu, sağlık taraması yapıldı
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri ile Mezarlıklar Dairelerinin ortak çalışması sonucunda çadırların kurulduğu alanın zeminine malzeme serilerek çamur ortadan kaldırıldı. Ayrıca Suriyeli tarım işçilerinin sağlık kontrolleri yapılıp, hijyen kiti ve 150 koli süt dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından ateş ölçümü ile tansiyon ve şeker ölçüm çalışmaları da uygulandı. Yüzlerce Suriyeli tarım işçisinin yaşadığı alanda kurulan çadırlara aileler yerleşmeye başladı.
Adanalıoğlu bölgesine 33 çadır kuruldu
Mevsimlik tarım işçileri için kış ve yaz aylarında rahatlıkla kullanılabilecek, taşınması kolay, içinde keçe bulunan ve su geçirmeyen 33 çadır kurulurken, ayrıca iki adet de ortak kullanım alanı olacak, içerisinde sağlık kontrolü veya sosyal bilgilendirmeler yapılabilecek çadır kuruldu. Bölgede bulunan seralarda ve tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanlarının iyileştirilmesini hedefleyen proje, önümüzdeki günlerde Tarsus’a bağlı Atalar Mahallesi’nde bulunan mevsimlik tarım işçileri için de uygulanacak.
“Tarım işçilerinin yaşam kalitelerini yukarıya doğru çekmek için çalışıyoruz”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, yürütülen proje hakkında bilgi vererek, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Maya Derneği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları bu alanda yaşam kalitelerini yukarıya doğru çekebilmek için bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. 48 adet korunaklı, soğuğa-sıcağa dayanıklı çadır alanlarını kurmuş bulunuyoruz. Bunların 33’ü Adanalıoğlu bölgesinde, 15’i de Atalar Mahallesi mevkiinde kurulacak. Tabi daha farklı alanlarda da çalışmalar sürüyor" dedi.
“Tarım işçilerimizin hijyenik ve insani şartlarda yaşaması bizim için çok önemli”
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, tarımda sürekliliğin sağlanması için büyük önem taşıyan mevsimlik tarım işçilerinin hasat, budama, ot alma ve çapalama gibi işlerde çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl 11 bin mevsimlik tarım işçisine sağlık taraması yapıldığını, gıda kolisi ve hijyen paketi verildiğini ifade ederek, “Mevsimlik tarım işçilerimiz tarım için ve üretimin devam etmesi için çok önemli bir faktör. Onların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, daha insani şartlarda yaşaması, çocuklarının sağlıkları, bunlar bizim için çok önemli. Bu yıl da yine bir takım finansör kuruluşlarla işbirliği içerisinde, daha hijyenik ve daha insani şartlarda yaşamaları için çadırları yapıldı. Çocuklara süt dağıtımı yaptık, sağlık taramaları yapıldı, hijyen seti yardımları yapıldı. Mevsimlik tarım işçilerimizin hijyenik ve insani şartlarda yaşaması ve tarımı devam ettirmeleri bizim açımızdan çok önemli” ifadelerini kullandı.

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