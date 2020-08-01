Mersin’deki mobilyacılar sitesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tırmıl Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilyacılar sitesindeki asfalt çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, esnaftan gelen talepleri hızla yerine getiriyor. Ekipler bu kapsamda, Tırmıl Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilyacılar sitesinde sathi asfalt kaplama çalışmalarına başlayarak hızla tamamladı. Alanda öncelikle asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 kombi, bir silindir ve bir loder ile çift kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.



