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Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor

05.08.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle alevlere müdahalede hava araçları kullanılamıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de devam eden orman yangını, 3. gününde karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, 3 Ağustos'ta çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgeye hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye, bugün de zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle devam edilemiyor. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları karadan sürüyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, 3 Ağustos'ta yangın çıkmıştı.

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Mersin Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:11
Sabah
05:43
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
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