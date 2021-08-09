YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaralar sarılıyor

Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaralar sarılıyor

09.08.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaralar sarılıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde, bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılırken diğer yandan vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın bölgelerine ihtiyaç malzemesi göndermek isteyen vatandaşların, ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaştırdığı yardımlar, tırlarla Aydıncık ve Silifke ilçesindeki koordinasyon merkezlerine yollanıyor ve buradan ekipler tarafından alınarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

İtfaiye ekipleri ve sosyal hizmet uzmanlarınca hasar tespit çalışmaları yürütülen bölgelerde, yangında hasar görmüş evler ziyaret edilip vatandaşların ihtiyaçları da belirleniyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personellerince de yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara psiko sosyal destek veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Aydıncık Koordinasyon Şube Müdürü Recep Kara, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Halkımızın ve belediyemizin gönderdiği erzak ve ihtiyaç malzemelerini yerine ulaştırma açısından arkadaşlarımıza hem yardımcı hem de destek oluyoruz. Halkımızın normal şartlara dönmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
Mersin'deki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen mahalle sakini, üzüntüsünü anlattı:Mersin'deki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen mahalle sakini, üzüntüsünü anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:47
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:48
Yatsı
21:12

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Banu Eczanesi
Akdeniz
Banu Eczanesi
Akdeniz
Banu Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.