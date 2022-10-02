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Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 5 zanlı daha tutuklandı

02.10.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.D, A.E, K.B, A.G. ve S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda 22 şüpheli yakalanmış, 30 Eylül'de adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklanmış, 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 21'i serbest bırakılmıştı.

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