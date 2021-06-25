Mersin'deki Tarsus Şelalesi'nde ölü iki su samuru bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'deki Tarsus Şelalesi'nde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen iki su samuru ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, şelalede yüzdükleri sırada su samurlarını gören çocuklar, durumu çay bahçesinin sahibi Mehmet İnak'a anlattı.

Şelaleye gelen İnak, iki hayvanın telef olduğunu anladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği ekiplerince teslim alınan su samurları, Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.

Su samurlarının ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı bildirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz