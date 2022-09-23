Mersin'deki terör soruşturmasında salıverilen 3 belediye çalışanı itiraz üzerine tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheliden 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla gelen ihbarların ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'sinin savcılık sorgusunun, 7'sinin ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararını değerlendirdi.

Başsavcılık, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 7 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına yönelik itiraz dilekçesi sundu.

İtiraz üzerine zanlılardan S.M, M.E.İ. ve D.B. hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

- Operasyon

Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle 15 Eylül'de şafak vakti düzenlenen operasyonda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalanmış, İ.G. adresinde bulunamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü, zanlılar arasında örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş teröristlerin birinci derecede aile yakınlarının da bulunduğunu, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettiklerini açıklamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, 7 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

