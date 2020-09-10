Mersin’deki üretici kadınlar Covid-19 sürecinde dijital pazara girdi

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarlarındaki kadınların, korona virüs sürecinde düşen satışlarını arttırmak için internet üzerinden satışa başladıkları bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl başlatılan Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında dağıtılan tabletlerle e-ticarete başlayan üretici kadınlar, virüs nedeniyle kaybettikleri müşterilerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

GİKA projesi kapsamında, ’Girişimcilikte elektronik ticaret’, ’Girişimci kadınlar için pazarlama stratejileri’, ’Elektronik ticarette hukuki sorumluluklarımız’, ’Elektronik ticarette mali yükümlülükler ve sorumluluklarımız’, ’Girişimci kadınlar için marka oluşturma’, ’Tanıtımda sosyal medya kullanımı’ ve ’Bankalardan mikrokredi ve kamu kurumlarından hibe destek alabilme imkanları’ gibi farklı konularda eğitim alan kadınlar, üretimde gösterdikleri maharetlerini, el ürünlerini pazarlamada da ustalıkla yapıyorlar.

"Küçük tezgahlarımız şimdi dünyaya açıldı"

İlk etapta kursa başlarken bazı tereddütler yaşadıklarını dile getiren kadınlar, "Kadın Üretici Pazarlarımız son derece yoğun tedbirler altında hizmet vermeye devam ediyor. Buna karşın korona virüs döneminde evinden çıkamayan insanlar, internet alışverişine yöneldi. E-ticaret hakkında eğitim aldık. E-ticaretin inceliklerini öğrenmiştik. Biz de kurslardan aldığımız eğitimlerle internet satışlarına yöneldik. Bu sayede pazarımızı da genişletmiş olduk. Küçük tezgahlarımız şimdi dünyaya açıldı. O kadar farklı yerlerden siparişler geliyor ki, şaşırmamak elde değil. Ürünlerin siparişini alıp, müşterilere kargo ile gönderiyoruz. Hem gelemeyen müşterilerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor hem de kendimizi ve insanlarımızı virüsten kormuş oluyoruz” dediler.

"Tereddütle başladılar ama şimdi mutlular"

Geçtiğimiz yıl kadınların e-ticarete başlaması amacıyla başlatılan GİKA projesinin meyvelerini korona virüs döneminde verdiğini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Daha virüsün adı bile yokken biz kadınlarımızı e-ticarete başlatmak için girişimlerde bulunmuştuk. 136 kadınımız kurslara başvurarak eğitim aldı ve kendilerine hediye edilen tabletlerle e-ticarete başladı. O zaman başlattığımız projenin önemi salgın döneminde daha iyi anlaşılmış oldu. Kadınlarımız, son derece hijyenik şartlarda Kadın Üretici Pazarlarında açtıkları tezgahlardan satışlarını yaparken, aynı zamanda tabletleri ile de internet üzerinden satış yapma imkanı buluyor. Son derece de mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Daha önce şüphe ile başladıkları e-ticaret şimdi onlar için daha geniş bir pazarın açılmasını sağladı. Önümüzdeki süreçte internet üzerinden satışın daha da yaygınlaşması için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

