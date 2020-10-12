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Mersin'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

MERSİN HABERLERİ  | 12.10.2020 19:37 | Son Güncelleme

Mersin'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi, adreslerine düzenlenen operasyonlarda yakaladı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 416 captagon, 10 gram esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 150 avro ile 3 bin 620 lira ele geçirildi.

Öte yandan Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince de uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin bulunduğu otomobil takibe alındı.

Bir süre sonra durdurularak araçta yapılan aramada 11 captagon, 2 ekstazi, 1 metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan A.A. ve S.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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