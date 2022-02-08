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Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

08.02.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 Şubat'taki operasyonda gözaltına alınan A.Y, M.A, E.K. ve R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, E.K. ve R.K. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirilmişti.

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