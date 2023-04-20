YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’deki yangın yeri dron ile görüntülendi

Mersin’deki yangın yeri dron ile görüntülendi

20.04.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan yangında 1 itfaiye eri hayatını kaybederken, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahale etti.

Bir itfaiye eri hayatını kaybetti, kayıp 4 kişi aranıyor
Gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen yangınla ilgili süren soğutma çalımları sırasında bir itfaiye eri hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Nazmi Çelikkaya (30), soğutma çalışması yaptığı sırada tavanın çökmesiyle göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çelikkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çelikkaya’nın babasının da emekli bir itfaiyeci olduğu, eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

YANGIN YERİ DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan büyük madde zararın da meydana geldiği yangın yeri dron ile havadan görüntülendi. Dron görüntülerinde yangının meydana geldiği yerdeki yıkım ve hasar gözler önüne çıktı. Bu arada yangın sırasında içeride bulunduğu değerlendirilen kayıp 4 kişinin ise arandığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybettiMersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti
Erdek Kapıdağ ziyaretçilerini ayı korkusu sardıErdek Kapıdağ ziyaretçilerini ayı korkusu sardı
Marmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacakMarmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacak
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 20 Nisan Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
05:55
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Perşembe

Belen eczanesi
Tarsus
Aydincik eczanesi
Aydincik
Harput eczanesi
Mezitli
Metin eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu eczanesi
Tarsus
Mira eczanesi
Silifke
Buket eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.