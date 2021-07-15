Mersin'deki yangına müdahale eden araç ve ekip sayısı artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden araç ve ekipteki kişi sayısının artırıldığını belirterek 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yangını söndürmek için yararlanılan araç ve personel sayısının artırıldığını ifade ederek, "Mersin yangınında 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile söndürme çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.
Pakdemirli, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu sabah başlayan Adana-Pozantı ve Sarıçam, Antalya-Kaş, Mersin-Gülnar'daki orman yangınlarına toplam 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale edildiğini kaydetmişti.
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