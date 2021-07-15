YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mersin'deki yangına müdahale eden araç ve ekip sayısı artırıldı

Mersin'deki yangına müdahale eden araç ve ekip sayısı artırıldı

15.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yangında 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile söndürme çalışmaları devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden araç ve ekipteki kişi sayısının artırıldığını belirterek 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yangını söndürmek için yararlanılan araç ve personel sayısının artırıldığını ifade ederek, "Mersin yangınında 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile söndürme çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu sabah başlayan Adana-Pozantı ve Sarıçam, Antalya-Kaş, Mersin-Gülnar'daki orman yangınlarına toplam 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale edildiğini kaydetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacakDevlet Çoksesli Korosu, CSO Ana Salon'da a capella konserinde seyirciyle buluşacak
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Ankara Namaz Vakitleri 15 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:26
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Perşembe

Aker Eczanesi
Cankaya
Bilir Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Gözükara Eczanesi
Cankaya
İlknur Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Maıdan Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Kars'ta görüntülemeye çalıştığı bozayı tarafından kovalanan kişi düşerek yaralandı

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.