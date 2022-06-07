Mersin'deki yapay resifler deniz canlılarına ev sahipliği yapmaya başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de su altı popülasyonunun artırılması amacıyla yaklaşık 4 ay önce denize bırakılan yapay resifler, canlılara ev sahipliği yapmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 18 Şubat'ta denize bırakılan 14 yapay resif itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından belirli dönemlerde kontrol edildi.

Kontrollerde, 6 ve 9 metrelik derinliğe bırakılan resiflerin yosun, yengeç, ahtapot ve çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapmaya başladığı tespit edildi.

Resiflerdeki canlılık, su altı kamerasınca kaydedildi.

