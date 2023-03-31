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Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde arkeopark çevre düzenlemesi yapılıyor

31.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milattan önce 7000'li yıllara uzanan geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde arkeopark projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

İlk arkeolojik kazıları 1937 yılında başlayan ve birçok uygarlığın izlerini taşıdığı için "Medeniyetler beşiği" olarak da anılan Toroslar ilçesindeki höyükte, Büyükşehir Belediyesi tarafından arkeopark projesi yürütülüyor.

Ekipler proje kapsamında höyükte çevre düzenlemesi ve arkeopark girişinde ziyaretçiler için oluşturulacak karşılama merkezinin yapımını sürdürüyor.

"HALKA AÇIK, ÇOK GÜZEL BİR ALAN OLACAK"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, höyükte incelemede bulunarak çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Seçer, gazetecilere, Yumuktepe Höyüğü'nün 9 bin yıllık tarih sürecinde medeniyetleri görme ve tanıma fırsatı sağladığını söyledi.

Arkeolojik çalışmalarla höyükte 33 katmanın tespit edildiğini belirten Seçer, şunları anlattı:

"Öncelikli olarak etrafı toparlıyoruz. Çünkü burada arkeoloji çalışmaları çok zor koşullarda yapılıyor. Yan tarafta çamurdan, samandan yapılan ve eski uygarlıklar döneminde yaşam alanı olarak kullanılan bir ev vardı, şimdi oranın yapımı gerçekleştiriliyor. Çok tahrip olmuştu, rekonstrüksiyonu yapılıyor. Ardından kamışlarla eski dönemlerde olduğu gibi duvarları yapılıyor. Burası çalışmalar bittiğinde halka açık, çok güzel bir alan olacak."

Seçer, höyüğün her noktasının tarihten izler taşıdığını ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Höyüğün sınırlarını oluşturan bölgelerde tahrip olan güvenlik duvarının yenilenmesine devam edildiği bilgisini veren Seçer, "Ziyaretçi kabul yeri yapılıyor. Vatandaşların rahatça yüksek bölgelere çıkabilmesi için ulaşımı sağlayacak merdivenler yapılıyor. Daha sonra arkeolojik çalışma yapılan alanın üstü kapatılacak. Burada bulguların sergilenmesine yönelik alanlar yapılacak. Çok kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunacağız." diye konuştu.

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Vahap Seçer Mersin Toroslar

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