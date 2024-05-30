Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 12'ye çıktı

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde yaşamını yitiren Halil Şimşek'in ağır yaralanan oğlu Ensar Kaan Şimşek (9), tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından Şimşek'in cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali G. tutuklanmıştı.





