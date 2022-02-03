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Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı

03.02.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'den İdlib'e 2 tır insani yardım ulaştırıldı

MERSİN (AA) - Erdemli Müftülüğü tarafından organize edilen "Yolunuz Aydınlık Olsun" kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, toplanan yardım malzemeleri Erdemli Belediyesi tarafından tahsis edilen 2 tıra yüklenerek İdlib'e ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Müftü Vekili Muhammet Devlet, yardım kampanyasına vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

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