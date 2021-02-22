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Mersin’den İdlib’e insani yardım tırı

22.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Türk ve Suriyeli iş insanlarından oluşan Orta Doğu Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ORİAD), Suriye’nin İdlib bölgesine, gıda, ayçiçek yağı, battaniye ve oyuncaktan oluşan insani yardım tırı yolladı.Orta Doğu Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ORİAD) tarafından hazırlanan, insani yardım tırı Mersin Valiliği ve Afet ve Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Suriye’nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türk ve Suriyeli iş insanlarından oluşan Orta Doğu Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ORİAD), Suriye’nin İdlib bölgesine, gıda, ayçiçek yağı, battaniye ve oyuncaktan oluşan insani yardım tırı yolladı.
Orta Doğu Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ORİAD) tarafından hazırlanan, insani yardım tırı Mersin Valiliği ve Afet ve Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Suriye’nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere yola çıktı. AFAD il binası önünde gerçekleştirilen insani yardım tırı uğurlama törenine, ORİAD Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Adıcan, Mersin İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız ve Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya katıldı.
"Mersin’den İdlib’e gönül köprüsü kuruyoruz" sloganıyla organize edilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Saliha Adıcan, “Suriye’de yaşanan insanlık dramı tüm dünyaca malum. Devletimiz de gerek askeri olarak gerekse de insani olarak, Suriye’de yaşanan insanlık dışı durumu düzeltmeye çalışıyor. Tabi o bölgeden gelen gerek haberler gerekse de görseller beni derinden etkiledi . Biz de her şeyi devletten bekleyen anlayışı reddederek, bu duruma müdahil olalım dedik. Bu uğurda savaş mağduru mazlumların yüzünü güldürebildiysek ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleşen insani yardımlarda, devletimizin yükünü bir nebze hafifletebildiysek ne mutlu bizlere” dedi.

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