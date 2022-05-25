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Mersin’in en büyük Vestel mağazası açıldı

25.05.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in en büyük Vestel mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Vestel, Mersin’deki en büyük mağazasının açılışını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, son olarak Mersin’in Mezitli ilçesinde Merkez Mahallesi GMK Bulvarı Kervan Official’da açtığı mağazayla hizmet vermeye başladı.

Şehrin en büyük Vestel mağazası özelliği taşıyan ve markanın benzersiz tüketici deneyimi sunduğu mağazada beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri Mersinli tüketicilere sunulacak.

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