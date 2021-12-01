Mersin'in ödüllü Eğriçayır balı Hollanda'da tüketilecek

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen ve 2019'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balı, Hollanda'ya da pazarlanmaya başlandı.

Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretimi yapılan bal, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Bu kapsamda ilk etapta Celal Çay'a ait firmada üretilen 2 ton bal, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikle Hollanda'ya gönderildi.

Celal Çay, yaptığı açıklamada, Erdemli'de üretilen balı Hollanda'ya göndererek ülkeye döviz girdisi sağlamanın mutluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türk arıcıları olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşeni canla başla yapmaya çalışıyoruz. Toroslarda ürettiğimiz balları Avrupa'ya göndererek ülkemizin döviz kazanmasını sağlıyoruz. Hollanda'yla 1 milyon avroluk anlaşma imzaladık. 50 ton ürün göndereceğiz. Üreten Türkiye için çalışıyoruz." diye konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da Eğriçayır balının Avrupa'ya ihraç edilmesinden dolayı ülke ve bölge adına mutlu olduklarını kaydetti.

