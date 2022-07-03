MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk müdahale araçları ve arazözler sevk edildi.

Bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Akçakocalı Mahallesi'nde çıkan yangın da bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İki noktadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.



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