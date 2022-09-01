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Mersin'in tescilli Silifke çileğinde yeni sezon hazırlıkları başladı

01.09.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in tescilli Silifke çileğinde yeni sezon hazırlıkları başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileğinde yeni sezon için fideler toprakla buluşturuldu.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Silifke çileğinde ekim sezonu başladı.

Üreticiler, 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi alan meyvenin fidelerini tarlalarına ekti.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere, çilek hasadının ocakta başlayacağını dile getirdi.

Verimli bir sezon hedeflediklerini belirten Kaynar, "Bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 16 bin dönüm arazide dikim yapılması planlanıyor. Sezon sonunda 80 bin ton çilek rekoltesi bekliyoruz. Tescilli Silifke çileği hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir marka olduğu için ekonomiye çok büyük katma değer sağlıyor." dedi.

Çileğin istihdama da önemli katkı sağladığını ifade eden Kaynar, Silifke'de yaklaşık 3 bin ailenin çilek işiyle uğraştığını, hasat sezonunda çevre illerden de işçilerin ilçeye geldiğini söyledi.

Burunucu Mahallesi'ndeki 5 dönümlük tarlasında fide ekimi yapan Ali Şahin de yeni sezondan umutlu olduklarını, ilk meyveleri ocakta toplamayı hedeflediklerini kaydetti.

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