YURTHABER
  4. Mersin’in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Mersin’in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 07.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Tüm ilçelerde olduğu gibi Bozyazı’da da vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dereköy, Elmakuzu, Yenisu, Kızılca’da bir greyder, bir loder, bir JCB, bir pikap ve 6 personelle sürdürdüğü çalışmalarla kara geçit vermedi.Büyükşehir, Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele ediyor.

Mersin’in yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm ilçelerde olduğu gibi Bozyazı’da da vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dereköy, Elmakuzu, Yenisu, Kızılca’da bir greyder, bir loder, bir JCB, bir pikap ve 6 personelle sürdürdüğü çalışmalarla kara geçit vermedi.
Büyükşehir, Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele ediyor. Silifke Mara, Çatak, Kocaoluk, Ören, Sarıaydın, Ayaştürkmenli, Pelitpınarı, Gökbelen, Güzdüzler, Yenisu, Mara, Kica ve Cılbayır’da 2 greyder, 1 JCB, 1 kamyon ve 9 kişilik personelle kar çalışması gerçekleştiren ekipler, yolları ulaşıma açıyor.
Her yıl yüksek kesimleri yoğun kar yağışı alan ilçelerden biri olan Erdemli’de de Büyükşehir ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Sorgun, Hacıalanı, Toros, Güzeloluk mahallelerinde 3 greyder, 1 kanal kazıcı, 1 servis aracı, 9 personelle karla mücadele çalışması gece-gündüz devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Mersin’de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandıMersin’de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplandı
Çadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildiÇadırda yaşayan tarım işçileri tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Başarılı öğretmen ve öğrencileri ödüllendiren sınav

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi

Yalova’da 2019 yılında bin 79 kişi hayatını kaybetti, 933 çift dünya evine girdi

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Mersin Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Adem Eczanesi
Merkez
Ayfer Eczanesi
Merkez
Bal Eczanesi
Merkez
Beşyol Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
İnal Eczanesi
Merkez
İşcan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Silifke Belediyespor'un Yaz Okulu Açıldı

Silifke Belediyespor'un Yaz Okulu Açıldı

Erdemli’de Kur’an-ı Kerim'i En Güzel Onlar Okudu

Erdemli’de Kur’an-ı Kerim'i En Güzel Onlar Okudu

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Dr. Neval Sarıoğlu muayenehane açtı

Dr. Neval Sarıoğlu muayenehane açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.