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Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 07.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Erdemli ilçesinde bulunan 900 rakımlı Aslanlı, Koramşalı ve Çerçili mahallelerini birbirine ve ilçe merkezine bağlayan grup yolunda, yol genişletme ve asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1963 yılından bu yana şartları iyileştirilmeyen 13 kilometrelik yolda gerçekleştirilen çalışma sayesinde, geçimini tarım ile sağlayan üreticiler artık şehir merkezine rahatlıkla ulaşım sağlayacak.3 mahalleyi birbirine bağlıyorEkipler, Erdemli ilçesinin Aslanlı, Koramşalı ve Çerçili mahallelerini birbirine ve ilçe merkezine bağlayan 13 kilometrelik yolun 10 bin 500 metrelik kısmında genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Erdemli ilçesinde bulunan 900 rakımlı Aslanlı, Koramşalı ve Çerçili mahallelerini birbirine ve ilçe merkezine bağlayan grup yolunda, yol genişletme ve asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1963 yılından bu yana şartları iyileştirilmeyen 13 kilometrelik yolda gerçekleştirilen çalışma sayesinde, geçimini tarım ile sağlayan üreticiler artık şehir merkezine rahatlıkla ulaşım sağlayacak.
3 mahalleyi birbirine bağlıyor
Ekipler, Erdemli ilçesinin Aslanlı, Koramşalı ve Çerçili mahallelerini birbirine ve ilçe merkezine bağlayan 13 kilometrelik yolun 10 bin 500 metrelik kısmında genişletme çalışması gerçekleştirdi. Çift kat asfalt kaplama çalışmaları devam eden yol, temmuz ayının sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bölgede yaşayan üreticiler başta kiraz olmak üzere üretilen diğer meyve ve sebzelerde nakliye sırasında yol şartlarından dolayı kayıp yaşamayacak.
Bölgede devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , “Kilometrelerce yol yapmak değil yolu nasıl yaptığınız önemli. Biz bu dönemde bunu önemsiyoruz. Kantite ama bir de kalite. Çok fazla yol yapma gayreti içindeyiz ama kaliteli yol yapma gayreti içindeyiz” açıklamasında bulundu.

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Çam Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Ergül Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Jiyan Eczanesi
Merkez
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