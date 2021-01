Mersinli gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Tepe: "Anadolu basınının desteklenmesi gerekiyor"

MGC Başkanı Kaya Tepe, 10 Ocak’ın gazetecileri onurlandırmak için 1961 yılından beri kutlanan özel bir gün olduğunu belirterek, "Tabi bunu kutlayan da var kutlamak istemeyen de var. Özel günler bizi var eden şeylerdir. Özel günler bize yaşanılan olayları hatırlatan, anımsatan günlerdir. O yüzden sahip çıkmamız gerekir. 10 Ocak bizim dayanışma, birlik, beraberlik günümüzdür. Biz buna her koşulda, her şartta sahip çıkmamız gerekir. Tabi 2020 herkes için kötü bir yıl oldu. Özellikle korona virüs salgını tüm dünyayı etkiledi. Bu süreçte sahada çalışan 25 gazeteci arkadaşımızda virüse bağlı hayatını kaybetti. Bu süreçte gazeteci arkadaşlarımız da sağlık çalışanları kadar hep en ön saflarda yer aldılar. Tarihin her döneminde Anadolu basınına çok önemli görevler düşmüştür. Bu derece önemli görevler üstlenen Anadolu basını ve basın kuruluşları maalesef zor günler geçiriyor. Bunun birçok sebebi var. Özellikle yenilikler ve teknolojik gelişmeler Anadolu basınını iyice zora soktu. Burada herkese görev düşüyor. Anadolu basınının desteklenmesi gerekiyor. Özellikle yerel yönetimlerin bizlere desteklerini bekliyoruz. Bu vesileyle gerçek anlamda sahada çalışan tüm arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.