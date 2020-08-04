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Mersinliler bayramda konsere doydu

MERSİN HABERLERİ  | 04.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Mersin’de Kurban Bayramında 8 ilçede 61 sosyal mesafeli konser düzenlendiği bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’tan Anamur’a kentin 8 ilçesinde düzenlenen 61 konserin 16’sı Yenişehir ilçesinde gerçekleştirildi.

Mersin’de Kurban Bayramında 8 ilçede 61 sosyal mesafeli konser düzenlendiği bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus’tan Anamur’a kentin 8 ilçesinde düzenlenen 61 konserin 16’sı Yenişehir ilçesinde gerçekleştirildi. Kültür Park’ta bayram gezmesi yapan Mersinliler, sahilin 3 farklı noktasındaki konserlerde soluklanma imkanı buldu. Mersin İdmanyurdu ve Galatasaray Meydanlarında bayram boyunca 10 akustik konser gerçekleşirken, Marina civarındaki büyük sahnede ise 6 sanatçı sahne aldı.
Ayrıca, Kültür Park Amfi Tiyatro’da bayramın ikinci ve son günü çocuk etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde çocuklar için Türkçe ve İngilizce oyunlar, sosis balon atölyeleri ve mini disko aktiviteleri yapıldı. Mersin sahil şeridinde bayram festival havasında kutlandı.
Mersin’in yazlık bölgelerinde 33 konser gerçekleşti
Konserlerin bir diğer durağı Silifke, Erdemli ve Anamur ilçeleri oldu. Bayramı yazlıklarda ve plajlarda geçiren Mersinliler müziğe doydu. Bayram boyunca Erdemli’de 20, Silifke’de 12 ve Anamur’da 1 olmak üzere toplam 33 konser gerçekleşti. Tatilcilerin yoğun olduğu Silifke’nin Susanoğlu Sahili, Taşucu Limanı, Erdemli’nin Yemişkumu, Kızkalesi ve Limonlu Sahili ile Anamur’un Dragon Parkı gibi çok sayıda noktada farklı tarzlarda müzik sesleri yankılandı.
Konserlerin bir adresi de Mersin’in yaylaları oldu
Büyükşehir Belediyesi, bayramı yaylalarda geçiren vatandaşları da müzikle buluşturdu. Çamlıyayla ve Toroslar ilçelerinde toplam 4 konser gerçekleşti. Türk Halk Müziğinden Türk Sanat Müziği ve popüler müziğe farklı tarzlardaki konserler, her yaştan Mersinliyi bir araya getirdi.
Konserler, Akdeniz ve Tarsus’un mahallelerine de taşındı
Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki vatandaşlar da bayram coşkusunu mahallelerinde yaşadı. Akdeniz ilçesinin Güneş, Çilek, Karaduvar ve Kazanlı mahallelerinde 4 gün boyunca 4 farklı konser gerçekleşti. Tarsuslular ise ilçe merkezindeki Kültür Park’ta gerçekleşen 3 konserde bayram coşkusuna ortak oldu.
Konserlerde Tamay Özaltun, Haluk Şaş, Batuhan Şaraplı, Nil, Grup Kozmos, Grup Yazı Tura, A.G Band, Grup Gece Görüşü ve Ertan İşbilir’in aralarında yer aldığı Mersinli müzisyenler sahne aldı. D&S Dans Akademisi ve Sanat Merkezi’nden dansçılar da Yenişehir ilçesi Marina civarındaki konserlerde performans gösterileri sergiledi. Akustik Park konserlerinde de Kilikya Band & Naciye Çakmak, İlker Zorer ve Tuncay Kes, Grup Blueburst & Gülden’in aralarında bulunduğu grup ve sanatçılar sahne aldı.

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