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Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 21:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Mert Fırat ile 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat, kına gecesi yaptı.

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

8 Eylül’de Mert Fırat’la evlenecek olan İdil Fırat’ın kına gecesi ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. İdil Fırat salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki ‘tefour’ üzerinde girdi.

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Fırat çiftinin aile ve yakın dostlarının katıldığı eğlenceli gecenin ilerleyen saatlerinde damat tarafı geline sürpriz yaparak geceye katıldı. Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki kına gecesinde İdil Fırat'ın elbisesi büyük beğeni topladı.

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Gece boyu karşılıklı dans eden çifte bu heyecanlı günlerinde sevdikleri de eşlik etti.

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İdil Fırat Mert Fırat kına gecesi tefour

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