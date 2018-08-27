Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

8 Eylül’de Mert Fırat’la evlenecek olan İdil Fırat’ın kına gecesi ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşti. İdil Fırat salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki ‘tefour’ üzerinde girdi.

Fırat çiftinin aile ve yakın dostlarının katıldığı eğlenceli gecenin ilerleyen saatlerinde damat tarafı geline sürpriz yaparak geceye katıldı. Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki kına gecesinde İdil Fırat'ın elbisesi büyük beğeni topladı.

Gece boyu karşılıklı dans eden çifte bu heyecanlı günlerinde sevdikleri de eşlik etti.

