SPOR

Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok, "Herkes milli takımdan davet bekler, ben de bekliyorum" dedi.

Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor

Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok, turuncu-lacivertli takımın kalesini aldığını şimdi ise hedefinin A Milli Futbol Takımı'nın kalesine geçmek olduğunu söyledi.

Mert Günok, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun aday kadroya davet edilen kalecilerin eleştirilmesi üzerine yaptığı 'kaleci yok' açıklamasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Kaleci yok dersem kendime ve diğer arkadaşlarıma saygısızlık etmiş olurum. Kaleci yok tabiri aslında aslında mecazi bir anlam taşıyor. Kendisine saygı duymak zorundayız. Futbolcu olarak bu konuda fazla topa girme şansımız yok. Tek yapacağımız çalışmaya devam etmek. Milli takım kalesi son dönemde sık sık değişiklik yaşadı. Bir sonraki kampta belki tüm kaleci kadrosu değişebilir. Burada iyi oynamaya devam ettiğim sürece çağırılacağımı düşünüyorum. Herkes milli takımdan davet bekler, ben de bekliyorum. Daha önce 6 kez A milli oldum, oynadığım dönemlerde genellikle milli takıma çağırıldım. Şimdi tekrar oynamaya başladım. Ben tekrar çağırılacağıma inanıyorum."

"Kaleyi almak benim için sürpriz olmadı"

Medipol Başakşehir'in teklifini yedek kalmak değil oynamak için kabul ettiğini belirten Mert, şöyle konuştu:

"Volkan Babacan, milli takım kalecisi ve uzun süredir kaleyi koruyor, ben de kendime güveniyordum. Burayı seçmemde en büyük etken oynayabilme şansımın daha yüksek olduğunu düşünmemdi. Nitekim bu sezon da oynamaya başladım. Hocamın verdiği şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kaleyi aldım. Artık sezon sonuna kadar ilk hedefim bu kaleyi korumak. Bu kaleyi korurken de aynı zamanda milli takım kalesine de geçmek. Volkan senelerdir bu kaleyi koruyan bir kaleci. Bir anda bir değişiklik kolay olmazdı. Bu senenin başından itibaren oynamam nasipmiş. Ben kaleyi kaptırmamak için o da tekrar kaleyi almak için çalışıyor. Güzel bir arkadaşlığımız var."

Mert Günok, Volkan Babacan'ın yedek kalmasının sürpriz olarak görülmesi yorumları hakkında ise "Son 2-3 senedir medyayı takip etmemeye çalışıyorum. Kaleyi almak için çalışmalarıma devam ettim. Buraya yedek oturmak için gelmedim. Hocamın verdiği şansı iyi değerlendirdiğimi düşündüğüm için kaleyi almak benim için sürpriz olmadı. 'Bana niye kaleyi verdiler? Volkan bu takımın kalecisi' tarzı düşüncem hiçbir zaman olmadı. Ben kendime güvenerek, kendimi bilerek devam ettim ve bu kaleyi aldım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene parolamız yine şampiyonluk"

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk için sezona başladığını aktaran 29 yaşındaki file bekçisi, "Tabii ki bunu şimdiden söylemek kolay değil. Biz şampiyonluk için yola çıktık. Bu sene parolamız yine şampiyonluk. Sezona da kötü başlamadık, bir mağlubiyet aldık. İyi de oynuyoruz. Bizim oynadığımız oyunlar zeminle de alakalı. Saha zeminlerinin pek iyi olmadığını gördük. Tabii bu mazeret değil. Bu sene şampiyonluk yolunda rakiplerimizin Avrupa maçları da var. Bizim Avrupa maçlarımız yok, bu sene bizim için biraz daha avantaj olabilir. Bu sene umarım o sene olur." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in en iyi savunma hatlarından birine sahip olduklarının altını çizen Mert, Kasımpaşa maçında yediği ve tartışılan ikinci golde ise hatalı olmadığını düşündüğünü belirterek, "Görüntüleri defalarca izledim. Kolay bir pozisyon olmadığını düşünüyorum. Hakem hocalarımızla da konuştum. Bizim oyuncularımızın hepsi topa bakarken bana şarj yapan Kasımpaşa oyuncusu önce bana bakıyor. Bana bakıp önümü kesmeye geldi, benim sıçrayışımı engelledi. Ben onu itip topa gitsem büyük ihtimalle penaltı olurdu." yorumunu yaptı.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yoldaPFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda
Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndüEmre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başakşehir a milli futbol takımı mert günok Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim

Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim

Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor

Pep Guardiola Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'ı takip ediyor

Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor

Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor

PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Emre Belözoğlu, Erzurumspor-Başakşehir maçında çılgına döndü

Göksel Gümüşdağ: Visca, Adebayor ve Volkan Babacan Medipol Başakşehir'de kalacak!

Göksel Gümüşdağ: Visca, Adebayor ve Volkan Babacan Medipol Başakşehir'de kalacak!

Medipol Başakşehir Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

Medipol Başakşehir Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

Medipol Başakşehir Mısırlı sol bek Karim Hafez'i İstanbul'a getirdi

Medipol Başakşehir Mısırlı sol bek Karim Hafez'i İstanbul'a getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.