Mert Günok A Milli Takım'ın kalesini istiyor

"Kaleci yok dersem kendime ve diğer arkadaşlarıma saygısızlık etmiş olurum. Kaleci yok tabiri aslında aslında mecazi bir anlam taşıyor. Kendisine saygı duymak zorundayız. Futbolcu olarak bu konuda fazla topa girme şansımız yok. Tek yapacağımız çalışmaya devam etmek. Milli takım kalesi son dönemde sık sık değişiklik yaşadı. Bir sonraki kampta belki tüm kaleci kadrosu değişebilir. Burada iyi oynamaya devam ettiğim sürece çağırılacağımı düşünüyorum. Herkes milli takımdan davet bekler, ben de bekliyorum. Daha önce 6 kez A milli oldum, oynadığım dönemlerde genellikle milli takıma çağırıldım. Şimdi tekrar oynamaya başladım. Ben tekrar çağırılacağıma inanıyorum."

"Kaleyi almak benim için sürpriz olmadı"

Medipol Başakşehir'in teklifini yedek kalmak değil oynamak için kabul ettiğini belirten Mert, şöyle konuştu:

"Volkan Babacan, milli takım kalecisi ve uzun süredir kaleyi koruyor, ben de kendime güveniyordum. Burayı seçmemde en büyük etken oynayabilme şansımın daha yüksek olduğunu düşünmemdi. Nitekim bu sezon da oynamaya başladım. Hocamın verdiği şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kaleyi aldım. Artık sezon sonuna kadar ilk hedefim bu kaleyi korumak. Bu kaleyi korurken de aynı zamanda milli takım kalesine de geçmek. Volkan senelerdir bu kaleyi koruyan bir kaleci. Bir anda bir değişiklik kolay olmazdı. Bu senenin başından itibaren oynamam nasipmiş. Ben kaleyi kaptırmamak için o da tekrar kaleyi almak için çalışıyor. Güzel bir arkadaşlığımız var."

Mert Günok, Volkan Babacan'ın yedek kalmasının sürpriz olarak görülmesi yorumları hakkında ise "Son 2-3 senedir medyayı takip etmemeye çalışıyorum. Kaleyi almak için çalışmalarıma devam ettim. Buraya yedek oturmak için gelmedim. Hocamın verdiği şansı iyi değerlendirdiğimi düşündüğüm için kaleyi almak benim için sürpriz olmadı. 'Bana niye kaleyi verdiler? Volkan bu takımın kalecisi' tarzı düşüncem hiçbir zaman olmadı. Ben kendime güvenerek, kendimi bilerek devam ettim ve bu kaleyi aldım." değerlendirmesinde bulundu.