Mert Günok, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı!

Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Takım kariyerine son verdiğini duyurdu. 24 Mayıs 2012'de başlayan milli takım serüvenini noktalayan deneyimli kaleci, özellikle EURO 2024'te yaşadığı unutulmaz anın kendisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

14 YILLIK MİLLİ TAKIM SERÜVENİ SONA ERDİ

Milli formayı ilk kez 24 Mayıs 2012'de giyen Mert Günok, geride kalan yıllarda A Milli Takım ile çok sayıda kampa katıldı. Kaleci pozisyonunun getirdiği rekabet nedeniyle bazı dönemlerde beklediği kadar forma şansı bulamadığını belirten Günok, sahaya çıktığı her karşılaşmada Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade etti.

Günok, forma giymediği dönemlerde ise takım arkadaşlarına destek olduğunu belirterek milli takım formasını taşımanın yalnızca sahada mücadele etmekten ibaret olmadığını dile getirdi.

EURO 2024'TE UNUTULMAZ AN

Deneyimli kaleci, kariyerinde önemli bir yere sahip olan EURO 2024'e de açıklamasında geniş yer verdi. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilemesine rağmen turnuvanın pandemi nedeniyle 2021'e ertelendiğini ve finallerde forma giyemediği için büyük üzüntü yaşadığını aktaran Günok, sonrasında ağır bir sakatlık geçirdiğini belirtti.

Tüm bu zorlu süreçlere rağmen futboldan ve hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Günok, 2024 yılında ise A Milli Takım ile başarılı bir turnuva geçirdiğini ifade etti.

"MİLLİ TAKIM KARİYERİME VEDA EDİYORUM"

EURO 2024'te yaptığı kritik kurtarışlardan birinin kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu belirten Günok, milli takım formasıyla ülke insanlarına yaşattığı mutluluğun kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Mert Günok, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum."

TAKIM ARKADAŞLARINA VE TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Milli takım kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculara, kendisi üzerinde emeği bulunan teknik direktörlere ve milli takım için çalışan tüm emekçilere teşekkür eden Günok, Türk halkına da ayrı bir parantez açtı.

Deneyimli kaleci, dünyanın farklı yerlerinde oynadıkları maçlarda Türk taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, "Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu" sözleriyle milli takım kariyerine veda etti.