Mert Hakan Yandaş'a Fenerbahçe'den flaş teklif!

Son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor'dan flaş bir şekilde transfer edilen Emre Akbaba ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'yi alarak Kanarya dengeyi sağladı.

ÇILGIN TEKLİF!

Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe de Sivasspor'un yıldızı için devreye girdi. Mert Hakan ise sarı-lacivertlilere ''Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim. Ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim'' dedi. Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a yıllık 8.5 milyon TL ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Mali olarak sıkıntılı günler geçiren ve takımdaki herkesten indirim talep eden Galatasaray, Mert Hakan'dan da fedakârlık bekliyor ancak F.Bahçe devreye girdi ve iş kızıştı.