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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. İşte detaylar...

Gelecek sezonun ilk transfer bombasını Fenerbahçe patlattı. Galatasaray'ın daha önce ön protokol imzaladığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli oldu.

Yaklaşık 6 aydır adı Galatasaray'la anılan ve hatta ön protokol imzalayan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı!

Sarı kırmızılı kulüp, 30 Nisan'a kadar geçerli olan ön protokolün gereklerini yerine getirmediği için fikrini değiştiren Yandaş, Mayıs ayı başından bu yana kendisini ısrarla isteyen Fenerbahçe'ye "Evet" dedi.

İMZALAR KAYSERİ'DE ATILDI

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin sportif menajeri olacak olan Emre Belözoğlu, bu transferin bitirilmesinde baş rolü oynadı. Yandaş'a çok sıkı markaj yapan Belözoğlu, başarılı oyuncuyla 5 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçeli yetkililerle Yandaş'ın menajerleri anlaşma için de Kayseri'de buluştu. (AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Desenize yaktı kendini !!
Güle Güle fenerbahçe de mutluuklar
Fenerbahçe bir futbolcuyu daha futbola soğutmaz inşallah. Son 10 yıldır ne yıldızları söndürdüler. Dilerim aynısı olmaz da ülke futbolumuz bir değerini daha kaybetmez.
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