Gelecek sezonun ilk transfer bombasını Fenerbahçe patlattı. Galatasaray'ın daha önce ön protokol imzaladığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli oldu.
Yaklaşık 6 aydır adı Galatasaray'la anılan ve hatta ön protokol imzalayan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı!
Sarı kırmızılı kulüp, 30 Nisan'a kadar geçerli olan ön protokolün gereklerini yerine getirmediği için fikrini değiştiren Yandaş, Mayıs ayı başından bu yana kendisini ısrarla isteyen Fenerbahçe'ye "Evet" dedi.
Gelecek sezon Fenerbahçe'nin sportif menajeri olacak olan Emre Belözoğlu, bu transferin bitirilmesinde baş rolü oynadı. Yandaş'a çok sıkı markaj yapan Belözoğlu, başarılı oyuncuyla 5 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçeli yetkililerle Yandaş'ın menajerleri anlaşma için de Kayseri'de buluştu. (AJANSSPOR)
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