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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe yolunda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.06.2020 18:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın istediği Mert Hakan için Fenerbahçe de devreye girip daha fazla ücret önerdi.

Sivasspor'da gösterdiği performansla sezonun yıldızlarından biri olan Mert Hakan Yandaş için Galatasaray'a transfer olacağı yazılıyordu ancak Fenerbahçe de devreye girdi.

FENERBAHÇE DAHA FAZLA ÖNERDİ!

Sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusunun kadroya katmak için girişimlere başladı ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Mert Hakan'a yıllık ücret olarak daha fazla miktar önerdi ve bu transferde öne geçti.

Çok büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe, Mert Hakan transferinde mutlu sona ulaşan taraf olacak. (Vuvuzela Sports)

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