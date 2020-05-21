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Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden transfer açıklaması

SİVASSPOR HABERLERİ  | 21.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Szon sonu sözleşmesi biten transferin gözde isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Galatasaray ile ön anlaşma yapıldı iddialarına açıklık getirdi.

Transfer döneminin gözde ismi Mert Hakan Yandaş'ın temsilcisi Erkan Afacan, transfer haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın temsilcisi Erkan Afacan, yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuştu.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Sosyal medya hesabından duyuru yayınlayan temsilci, transfer iddialarını yalanlarken, "Şu an tek düşüncemiz de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un başarısıdır. Gündemimizde transfer konuları yoktur." dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Erkan Afacan, Instagram hesabından yayınladığı duyurunun tamamında şu ifadelere yer verdi.

"Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafınca bir gerçekliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır.

Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiç bir şekilde başka takıma imza atamaz.

Bu sebepten dolayı hakkımızda yanlış anlaşılmalara neden olacak iddialar doğru değildir.

Bizim Sivasspor ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz mevcut. Şu an tek düşüncemiz de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un başarısıdır.

Gelecekle ilgili planlarımızı sezon sonu yapacağız. Şu an gündemimizde transfer konuları yoktur.

Bu arada Mert Hakan Yandaş ve benim bu konuda hiçbir basın yayın organına röportajım olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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