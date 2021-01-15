Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile oynanan mücadelede Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

POZİSYON NASIL OLDU?

Fenerbahçe maçın son dakikalarına 1-0 önde girdi. 90. dakikada Mert Hakan rakibi Aytaç Kara'ya müdahalede bulundu.Hakem Ümit Öztürk Mert Hakan'ı kırmızı kart ile cezalandırdı. Fenerbahçeli futbolcular büyük itirazda bulundu.Futbolcular maçın hakemine Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın Mert Hakan'a vurduğu yönünde itirazda bulundu. VAR incelemesi sonrasında karar değişmedi.Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi. Taraftarlar, hakem Ümit Öztürk'ü Aytaç Kara kırmızı kart göstermemesi nedeniyle eleştirdi.

