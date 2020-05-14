Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın sözleşmeleri kasada

Galatasaray bu kez işini sağlama alıyor. Transfer sezonu başlamamasına rağmen sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un iki yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elden kaçırmak istemiyor… Transferin gözdesi iki yıldız için Aslan'ın sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı…
Galatasaray'ın Sivas ile sözleşmesi bitecek iki yıldızla karşılıklı protokol yaptığı öğrenildi. Bu protokole göre iki taraftan bir anlaşmayı bozarsa tazminat ödemek zorunda kalacak…
Bilindiği gibi Galatasaray, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmış ancak bu anlaşma sözde kaldığı için transfer gerçekleşmemişti. Aslan bu nedenle işi sağlama alıyor.
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'tan sonra Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ve Antalyasporlu Nazım Sangare'yi de kadrosuna katmak istiyor… (Sporx)
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