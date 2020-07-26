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Mert Hakan Yandaş'tan Sivasspor'a veda mesajı:

SİVAS HABERLERİ  | 26.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

"Her zaman Sivasspor'u gönülden destekleyeceğim ve biliyorum ki çıktığım bu yeni yolculukta Sivaslıların desteğini her zaman fazlasıyla hissedeceğim"

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Mert Hakan, "Veda zamanı" başlığıyla yayımladığı mesajda, alt liglerden gelen bir oyuncu olarak Sivasspor ile son maçına Göztepe karşısında çıktığını belirtti.

Geride binbir emek, mücadele ve her anını takıma katkı verme isteğiyle geçirdiği 3 yılı bıraktığını aktaran Mert Hakan, şunları kaydetti:

"Güzel dostluklar, unutulmayacak anılar, her zaman ders alacağım tecrübeler ve iyi insanlar kazandım. Üzüldüğüm de oldu, gözümün dolduğu da. Zorluklarla da karşılaştım, sıkıntılarla da ama her anın ayrı bir değeri ve mutluluklarla dolu hatırı var kalbimde. Her zaman Sivasspor'u gönülden destekleyeceğim ve biliyorum ki çıktığım bu yeni yolculukta Sivaslıların desteğini her zaman fazlasıyla hissedeceğim. Süper Lig hedefine ulaşmamı sağlayan, bana bu hayatı veren Sivasspor'a sonsuz teşekkürler. Elbet hatalarımız olmuştur ama şehrin değerini ve armanın büyüklüğünü her zaman bilerek yaşadım, haklarınızı helal edin, sağlıcakla kalın."

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